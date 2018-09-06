為2千元挨告被法官罵浪費資源 台水董事長：完全同意

2018-09-06 12:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國防部追討2321元，提告台灣自來水公司勝訴，但兩造也被法官罵「浪費資源」台水董事長郭俊銘表示「完全同意地院法官認為此訴訟是浪費司法資源」為節省司法資源決定放棄上訴，將依判決返還國防部這筆扣繳水費，至於是否會向用戶繼承人追討，則會再內部討論。

郭俊銘表示，完全同意地院法官認為此訴訟是浪費司法資源的見解，但台水公司為公共服務提供單位，無從得知使用人及房屋所有人契約關係是否中止，所以難以做適時處置。況且台水公司長期的服務宗旨，除非用戶長時間停止繳費或終止契約，否則不會對用戶停止供水。

台水表示，本案是台水與國防部對於個案見解不同，台水相關業務受審計單位監督，須依法執行審核有據，為盡善良管理人責任，仍應出庭論述，維護公司權益，會尊重台中地方法院判決，也為節省司法資源決定放棄上訴。

此案是領取退休半俸的軍人遺孀宋劉女士，她在2013年6月13日死亡，國防部理應停發退休半俸，但不察仍持續發放該筆俸給到該年底，合計共溢發15萬餘元到宋劉的郵局帳戶，而宋劉生前將該帳戶設定為自來水費的自動扣繳帳戶，繼承人並未辦理取消，因此截至2015年1月13日國防部發現溢發為止，自來水公司已累計從中扣款2321元，為追回溢發俸給，向自來水公司追討這筆2千餘元的款項未果，提起行政訴訟。

台中地院行政庭審理認為，帳戶自動扣款是宋劉女士與台水的私法契約關係，而該契約關係不能牴觸法律規定，按照我國民法，宋劉女士死亡後與台水間的自動扣款綁定契約就已法定終止，自來水公司應另向宋劉女士的繼承人收取水費才對，據此認定國防部追討有理，判國防部勝訴。

台水指出，基於與用戶間有消費性用水服務契約收取水費，該用戶亡故，公司並未即時接獲通知，且2013年7月後該用水地址仍持續用水，故依用水事實收取水費，而其遺產管理人國有財產署中區分署於2015年3月3日方函請台水公司辦理停水。台水也請國防部及國軍退除役官兵輔導委員會如有軍眷亡故等情事，立即通知台水，以利儘速取消金融機構繼續扣繳水費，避免類此情況再度發生。