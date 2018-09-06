為討20萬買車尾款 惡煞國道追車狂轟5槍

雙方在國道上高速追逐，一度跨越雙白線變換車道。（記者曾健銘翻攝）

2018-09-06 12:19

〔記者曾健銘／新北報導〕罔顧人命！國道3號基隆路段驚傳槍擊案，32歲陳女上個月30日凌晨開車行經南下1.5公里處時，竟遭後方一輛小轎車尾隨，對方甚至大膽地在隧道內連開5槍，陳女的小轎車車尾遭擊中，所幸人未被擊中，警方事後循線逮捕涉案的30歲、46歲陳男以及36歲蘇男，初步調查，雙方因是買車糾紛而結怨。

警方調查，遭開槍的陳女日前仲介友人向蘇男購買汽車，但友人卻積欠20萬尾款未付清，蘇男不爽找了陳女談判商討後續如何處理，陳女的余姓友人也義氣相挺，上個月30日凌晨，雙方相約在基隆中和路交流道旁的加油站談判。

孰料，陳女與余男到場後，發現對方也找來人馬助陣，甚至還有人拿著槍、身穿防彈衣，2人擔心遇害，馬上駕車逃上國道3號，雙方在南下路段展開追逐；警方表示，梁男一方駕駛黑色賓士車猛追，還沿途蛇行超車，甚至在隧道內朝著陳女車輛連開5槍，所幸僅擊中車尾，陳女甩開對方後直奔國道七堵分隊報案。

警方歷經多日追查，30、31日分別逮捕涉案的梁男，以及賓士車陳姓車主、蘇姓債主等人到案，偵訊時，梁男坦承開槍，但3人說詞前後矛盾，警方不排除梁男是頂包，為符合偵辦時效，訊後依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌將3人移送法辦。

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