為了0.69平方公尺土地 帝寶劉媽媽的兩個男人挨告了

2018-09-06 12:10

〔記者謝君臨／台北報導〕曾以2.8億元標下帝寶法拍屋的知名投資客劉媽媽（劉月釵），其丈夫俞兵心、兒子俞昌哲名下位於北市忠孝東路上的建物，被鄰居游姓男子提告竊佔，指兩人涉嫌非法佔有約0.69平方公尺土地；台北地檢署調查後，發現雙方早在2010年就曾為此興訟，後來達成和解，且全案實屬民事糾紛，今將俞氏父子不起訴。

檢方調查，俞氏父子位於忠孝東路上的建物，目前由雄獅旅行社承租，提告的游姓男子所屬建物則與該旅行社相鄰；游男於2010年曾控告俞氏父子侵佔，台北地院一審民事判決俞氏父子應將建物依大安地政事務所複丈成果圖拆除越界部分，全案上訴高等法院後，兩造於翌年達成和解，不料今又為此興訟。

據了解，游男之前提告主要是針對「室外」部分，指控對方涉嫌以鋪設地板，以及設置條狀工作物、廣告、隔板、壁柱裝潢等方式佔用其土地，雙方和解後，過了約7年，游男認為當初和解的條件恐有疑義，另針對「室內」部分再度提出刑事告訴，指控俞氏父子涉嫌侵佔其所有約0.69平方公尺土地。

檢察官傳喚俞氏父子出庭，2人均否認犯行，辯稱該建物自1978年設計建造到2006年4月他們向前東家買下，直至今日，30多年來均未變更或增設，他們只是依照原來的構造設計使用，並無侵佔；此外，全案早在2011年，雙方就已達成共識並和解，不解為何游男又再提告。

檢察官調查後，認為全案實屬民事糾紛，俞氏父子並未構成竊佔犯行，今將2人不起訴。