永和分屍案主嫌在菲國四處藏匿 企圖尋求以色列庇護

2018-09-06 11:46

〔記者邱俊福／台北報導〕社會矚目的新北市永和分屍案，綽號「OZ」潛逃菲律賓的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），昨天深夜被菲警情報總隊與移民局聯合專案小組在菲律賓黎薩省一處公寓攻堅逮捕，因該嫌擁有美籍、以色列雙重國籍，刑事局國際科尋求菲國協緝期間，發現他數次變更藏身處所，還企圖向以色列駐菲國單位尋求庇護。

警方偵辦新北市永和分屍案，上月25日逮捕非裔美籍男子Ewart Odane Bent及涉嫌協助購買兇刀的雙重國籍男子吳宣，另主嫌美籍刺青師孫武生卻已在24日凌晨自桃園機場搭機逃逸菲律賓。

刑事局國際科接獲孫嫌潛逃菲律賓，並欲轉往其他國家等相關情資後，即刻彙整國內各項情資，積極協調聯繫相關聯絡官與協處窗口合作查緝，基於台菲長期警政合作情誼，菲方允諾全力協助我方緝捕孫嫌，並由菲律賓國家警察總署（Philippine National Police，PNP）立即籌組專案小組承辦此案。

而為防止孫嫌由菲國轉逃他國，我方除通報菲國移民署（Bureau of Immigration，BI）留意孫嫌出境，亦同步向國際發布訊息。

國內獲取孫嫌逃往菲律賓動態相關紀錄與可疑隱匿處所，經菲方多日跟監逐步鎖定孫嫌藏身處，由於孫嫌生性狡猾，刻意躲避警方追緝，隱藏數處所，讓菲國警方鎖定前往查緝時，都差一步，孫嫌已換地點，此外孫嫌還曾企圖到以色列駐菲國單位尋求庇護，但當時因假日作罷。

昨晚23時24分許，菲方國家警察總署情報處情報總隊與移民局緝逃組聯合專案小組，終於循線於菲律賓黎薩省一處公寓（Cambridge Village Condominium Cainta, Rizal）逮捕孫嫌。嗣後我方將持續與菲方協調聯繫，並加強蒐報及彙整國內事證，以利後續司法追訴及審判孫嫌。