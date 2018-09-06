抓交替？139線再傳死亡車禍 男騎士墜谷喪命

139線大彰路今天再傳死亡車禍，男子連同機車墜谷身亡。（記者湯世名翻攝）

2018-09-06 11:37

〔記者湯世名／彰化報導〕抓交替？1個月來大小車禍事故不斷的彰化縣139線大彰路，今天再傳死亡車禍，1名20歲的鄭姓大學生騎機車行經139線花壇鄉路段時，突然失控連人帶車衝往邊坡墜落10公尺深的山谷，當場死亡。由於1個多月前該路段才發生交大高材生遭撞死亡，前天又傳出18歲少年摔車重傷，今天又傳出重大事故，由於適逢鬼月，地方民眾直呼「邪門！」還有人認為是冤魂在「抓交替」，要求政府單位盡快舉辦路祭。

今年7月底1名交大高材生騎單車行經139線大彰路芬園路段時，慘遭後方轎車當場撞死，前天4名甫滿18歲的少年分乘4輛機車行經139線彰化市路段時，騎在最前方的1名吳姓男大生突然連人帶車往前衝到對向車道，撞擊1輛廂型車後安全帽噴飛，機車撞擊路樹嚴重毀損，少年經送醫急救性命垂危，轉送加護病房觀察。本月初還曾有1名男子在139線芬園路段疑似自焚身亡。

139線大小事故頻傳，地方連日來即傳言目前適逢鬼月，沿線過去太多死亡車禍，有冤魂在「抓交替」，要求地方政府單位應舉辦路祭法會，否則難保重大事故不會再發生。

不料今天上午10時，1名20歲的鄭姓男大生騎機車行經139線花壇路段時，又突然失控連人帶車衝往邊坡，連同機車墜入12公尺深的山谷，路過民眾發現立即報案，消防局派員趕往現場，以攀降方式抵達山谷後，發現男子已無氣息，經施以急救仍告不治，耗費一番工夫把男子吊掛到139線上。事故發生正確時間與原因，已由警方釐清。