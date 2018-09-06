燒死父母等6人判死刑 當庭嗆兄「要追殺你們幾次輪迴」

高院今審理子翁仁賢縱火害死父母等六至親案，對胞弟翁仁賢放話還要追殺翁家人，大哥翁仁焜受訪說到哽咽，指這是嚴重恐嚇，其弟已喪心病狂，應儘速判死刑，告慰父母在天之靈。（記者楊國文攝）

2018-09-06 11:24

〔記者楊國文／台北報導〕逆子翁仁賢涉挑選除夕圍爐欲滅門，縱火燒死父母等6死4傷慘劇，還嗆「都該死，我不後悔」，一、二審都判他死刑，高院更一審今開庭，法官曾德水當庭唸告訴人、大哥翁仁焜遞狀函內容，指翁仁賢「這種畜牲」連年邁父母都殺害，請求判他死刑，沒想到翁仁賢當庭指翁仁焜是「垃圾」，還嗆「這件事沒完沒了」、「要追殺你們（指翁家人）幾次輪迴」，震驚法庭。

翁仁焜等翁家人庭後搖頭、嘆氣，回應「這是嚴重恐嚇」，反問「難道是追殺我族靈魂嗎」？翁仁焜情緒激動哽咽說，「這種人兇惡至極，他的律師還聲請要再做精神鑑定，有需要嗎？」，翁仁賢殘忍縱火燒死80多歲的年邁父母，燒成焦屍，根本是喪心病狂、豬狗不如，死的人誰替他們申冤？此案不應拖再下去，應速審速結，判翁仁賢死刑，「否則台灣的法律真的已經死了」。

高院上午提訊翁仁賢，對於是否要向死傷的家人道歉等問題，翁未作答，卻一路微笑進法庭；告訴人翁仁焜及多位家屬出庭旁聽。

法官曾德水開頭就問翁仁賢，他的前審律師主張翁「一心求死」，目前是否仍如此？翁仁賢稍做停頓後表示「我保持沈默」，高檢署檢察官黃東熹接著說「他既然一心救死，就讓他求仁得仁」。

法官曾德水接著唸出翁仁焜陳遞給高院的書信，內容指翁仁賢「這種畜牲」預謀以滅門方式燒死全家，一場大火幾乎滅門，連最照顧他的母親也遇害，「像他這種兇惡殘暴的人，不知檢討自己，還沾沾自喜，曾當庭說要殺死其他家人，已泯滅人性，無教化可能，請判死刑以告慰父母在天之靈」。

翁仁賢笑著回應表示，謝謝法官大人特別花時間詳看他的筆錄，是否看到他說翁仁焜這位垃圾所說的謊話，接著放話嗆大哥翁仁焜稱「這件事沒完沒了，你要好好保重身體，等我再追殺你們幾個輪迴」。翁的律師指出，翁仁焜呈遞給高院的書信，屬審判外的書面陳述，應無證據能力。

52歲男子翁仁賢排行老么，4名哥哥與2名姊姊事業有成，20年前他由父兄金援創業，失敗後在龍潭老家務農。

翁仁賢自認父母偏袒兄長，多年前即預謀在最短時間殺害全家滅門，策劃在2016年2月7日除夕夜，趁父母、兄姊、姪子、姪女等親友共16人團聚吃年夜飯時，在屋內縱火，造成高齡父母、姪子、姪女、姪媳和看護在內6人死亡，4人嚴重灼傷，犯後逃亡仍落網。

檢方依殺害直系血親尊親屬等罪起訴翁仁賢，並求處死刑，翁竟囂張表示「他們都該死」、「早就準備要滅門了」，桃園地院、高院都認為，翁男以極端殘忍手段，放火燒死至親，更奪走其三哥一雙就讀醫學院子女的年輕生命，經鑑定，翁犯案時精神正常，且犯後毫無悔意，均判他死刑。