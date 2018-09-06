永和分屍案美籍主嫌菲國落網 將協調押返歸案

永和分屍案主嫌孫武生Oren Shlomo Mayer，昨天深夜在菲律賓黎薩省一處公寓遭逮捕，刑事局國際科目前正協調中，預料將可順利押返歸案。（記者邱俊福翻攝）

2018-09-06 11:02

〔記者邱俊福／台北報導〕社會矚目的新北市永和分屍案，綽號「OZ」潛逃菲律賓的主嫌孫武生Oren Shlomo Mayer，昨天深夜菲警情報總隊與移民局聯合專案小組在菲律賓黎薩省一處公寓攻堅逮捕，因該嫌擁有美籍、以色列雙重國籍，刑事局國際科目前正協調中，預料將可順利押返歸案。

警方偵辦新北市永和分屍案，上月26日逮捕非裔美籍男子Ewart Odane Bent及雙重國籍的男子吳宣，另有1名嫌犯綽號OZ的美籍刺青師孫武生潛逃至菲律賓。

當時，國際科透過國際刑警組織、外交部等跟美國協調後，菲國警方曾前往孫嫌入住的飯店查緝，但都差了一步，昨天深夜11時35分才鎖定落腳處，將他逮捕。

警方調查，孫武生、Bent要吳宣去購買刀具，包含線鋸、2把開山刀、手套、磨刀石等，21日晚上，Bent、孫男2嫌帶著所有刀具、換洗衣物，自萬華騎Ubike來到中正橋下新店溪畔，2人因與Ryan原就是舊識，研判是在附近埋伏，等見Ryan牽著狗來到溪畔，趁其不備上前攻擊，並殺害分屍。

警方調查，美籍孫嫌疑似長居菲律賓，今年8月初才從菲律賓入境台灣，並在台灣經營刺青店，Bent來台都寄住在他的店中，案件曝光後，孫武生連夜搭乘飛機逃往菲律賓。