華山分屍案主嫌陳伯謙當庭下跪磕頭 家屬籲說出真相

2018-09-06 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕射箭教練陳伯謙涉嫌殺害女子分屍，遭檢方依殺人、毀損屍體等罪起訴，建請法院求處死刑。台北地院今上午9點半首度開庭，高姓死者的父、母親和妹妹也出庭。陳伯謙今當庭下跪、磕頭，被害人家屬則表示「若有悔意就說出事情真相」。

綜合媒體報導，陳伯謙穿著長袖黃上衣、戴著口罩，今天9時搭著囚車，被押解至台北地院。死者的父、母親和妹妹今出庭，未接受採訪。開庭結束後，家屬委任律師李慧珠向媒體透露，陳伯謙當庭下跪磕頭，不過家屬3人被安排在隔離法庭，看不到這一幕。

報導稱，李慧珠表示，高父認為，陳伯謙犯案後不承認性侵、只認毀損屍體，今出庭時甚至改口稱自己沒有要做標本，至今對案情交代不清，說詞前後矛盾。家屬表示，若陳伯謙真有悔意，就說出事情真相。

報導指出，陳伯謙穿著長袖黃上衣、戴著口罩，今天9時搭著囚車，被押解至台北地院，媒體追問他「為什麼要做標本？」，陳伯謙不發一語，低頭步入法院。死者的父、母親和妹妹今出庭，兩人均戴著口罩，並未接受採訪。黃致豪則表示，陳伯謙對自己犯下的罪行，感到非常後悔。

陳伯謙今年5月31日疑因求歡不成，涉嫌將高姓女學員勒死後性侵，再割除死者雙乳、下體後分屍7袋，棄置新北市萬里山區，另將割下的乳房以明礬及鹽保存，企圖製成標本收藏，台北地檢署依殺人、毀損屍體等罪將陳起訴，建請法院求處死刑。