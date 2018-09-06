急診室內嗆「烙兄弟」 恐吃上3年徒刑

2018-09-06 10:25

〔記者吳政峰／台北報導〕一名男子日前帶著母親就醫，不滿在急診室內檢傷過久，情急下要求醫護立刻幫老母包紮，否則就要「烙兄弟」來處理，被依違反「醫療法」移送地檢署偵辦，最重可能面臨3年徒刑。

台灣司法人權進步協會指出，本案男子母親在廚房料理，切菜不慎割傷手指，血流如注，男子立刻帶母親到醫院掛急診，而經護理師檢傷非屬頭、頸、軀幹的一、二級緊急類別，先予簡易處理，卻讓焦急的男子非常不耐。

男子擔心母親傷勢，又看到護理師為他人包紮傷口，突然暴怒恐嚇「如果不立刻找醫師幫母親處理傷口，等等就烙兄弟過來，給你好看！」嚇得護理師立刻報警處理，而男子被移送時，還一副委屈樣，不解自己明明是為了媽媽好的孝子，怎麼會被移送法辦？

司進會表示，根據「醫療法」規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱等方式，妨礙醫療業務執行，違反的話，可依106條處罰，行政罰處3至5萬元罰鍰，刑事罰最重處3年徒刑，得併科30萬元罰金；若害醫護人員重傷，加重為3至10年徒刑；致醫護人員身亡，處7年以上到無期徒刑重罪。

司進會呼籲，唯有尊重他人與尊重專業，才能形成一個良善的循環，為彼此締造更好的就醫環境，畢竟，沒有醫事人員願意在救人當下，還得擔心自身的安危。