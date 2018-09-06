拖吊違規車不合程序 交大退移置保管費、罰單照開

有民眾於八月間直擊「小白」拖吊車半路才停車貼封條，質疑不符合程序。（取自爆料公社）

2018-09-06 09:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市有民眾直擊拖吊車「小白」把車拖走後，再停於路邊貼封條，民眾把照片貼到「爆料公社」，先強調車輛違停就不對，但警方拖吊應該符合程序，交通大隊檢視當天執法影像，發現原來違規車被花盆擋住空間，駕駛座那側漏貼封條，若當事人質疑拖吊流程疏失，會退還駕駛移置費和保管費，但罰單無法撤。

直擊的民眾表示，拖吊車駕駛先停到路邊下車，往後走到停後方的另一輛拖吊車，該名駕駛向拖吊車內同事拿了封條，回頭再貼到違規車上，過程執法者卻非警員警，目擊者強調，該處並非違規第一現場，質疑拖吊不符合程序。

交大出示行車記錄器澄清，確認是上月發生，當天由員警貼封條，但因駕駛座側有盆栽擋住，空間不夠才未貼，車拉出巷口後停下來補貼，拖吊流程由員警先廣播、接著敲車門，確定裡面沒人就貼封條，地板寫車號、上輔助輪拖回管理場，而這整個過程都有員警在場。

交大指出，一個員警帶2個至3個司機，在現場完成作業程序後，再交由司機代為保管回管理場，若拖吊流程有疏失，會退還駕駛移置費和保管費，但違規的紅單還是得罰。