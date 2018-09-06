不會講中文 巴拿馬女留學生掉手機 暖警+熱心運將2小時幫找回

巴拿馬女留學生（右一）掉手機2天，高雄警方不到2小時找回，讓她開心要求合影留念。（記者方志賢翻攝）

2018-09-06 09:43

〔記者方志賢／高雄報導〕「對外籍旅客來說，溫暖的人情味與警察熱心服務，是台灣最美的風景!」一名巴拿馬籍的女留學生，搭計程車時，一時大意把手機遺留在車上，找了2天沒結果，只好求助警方，高雄警方先查出計程車車牌號碼，再連繫上駕駛運將，順利找回手機，讓外籍女留學生，大讚台灣警察辦事效率真高!

一名巴拿馬籍女留學生日前到三民一警分局三民派出所尋求協助，她2天前搭計程車時，不小心把手機遺留在車上，至今還是找不回，因不會講中文，讓她十分苦惱。

警員先安撫女留學生的情緒，待她冷靜後，試著用英文與她對談了解事情來龍去脈，知道她是用手機上網預約計程車，林員告知她可用計程車車牌號碼找到運將，請她不要擔心。

員警迅速以電話查詢出車主資料，並且連絡上駕駛運將，楊姓運將隨即將手機送往三民派出所。

女外籍生對於能迅速找回自己的手機，感到不可思議。

她說在國外，警方只會留下失主的資料，然後返家靜待消息，通常石沉大海，對於台灣警察能在短時間內，協助她找回手機，她感到非常的開心，離去前還不忘要求合影留念！