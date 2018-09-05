3闖鄰居家猥褻人妻 色狼遭喝斥竟大笑

2018-09-05 23:49

〔記者王捷／台南報導〕年過6旬的王姓男子，看鄰居阿美丈夫不在家，竟闖入對有輕度智能障礙的阿美猥褻，隔著衣服頂阿美下體，阿美向社會機構求助，後來檢警發現阿美一邊哭著說要打王男，王男自稱要道歉卻又一邊出手猥褻一邊訕笑，一審認為王男3度潛入阿美家猥褻，涉犯加重強制猥褻判6年徒刑。二審法院認為王男有反覆犯罪可能加上是重罪，裁定延押2個月。

阿美領有輕度智能障礙手冊，王男趁著阿美丈夫出國，到阿美家中對她猥褻，去年5月間王男壓死阿美養的雞，還嗆阿美去報警，讓阿美覺得王男刻意有這個舉動，暗示她不能對王男怎麼樣，因此向社福機構求助。

社福機構告知阿美可以錄音蒐證，因此將王男在去年8、9月間的3次惡行通通錄下，王男趁著阿美家沒鎖門、丈夫出國時，強搓阿美的胸部，並抱著阿美搖晃用生殖器頂阿美下體，由於阿美曾做過婦科手術，喊痛要王男停止。

王男通常透過隔衣頂下體滿足性慾，不過也曾將阿美撲到床上，阿美斥喝不行這麼做，因為她曾動過手術，但王男卻脫掉阿美的內褲，檢查阿美的下體，並稱「真的不可以了，太可惜了」，錄音中多次錄到王男哈哈大笑，阿美自稱下體很痛，怒斥王男沒有良心。

不過王男辯稱，會到阿美家是因為阿美邀約，阿美也有摸他生殖器，至於說「真的不行，太可惜了」是指他不行勃起，但一審法官不採信王男說詞，判處6年徒刑，二審時法官認為王男符合重罪條件，並有反覆犯罪之虞，從6月開始羈押到期後，裁定延續羈押。