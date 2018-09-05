未經申請回填土石磚 業者不聽勸阻被法辦

新竹縣湖口鄉和興段一塊農牧用地，6天前才被縣府和湖口鄉公所現勘確認未經申請回填土石磚並當場制止，不料業者卻持續引進土石磚。（記者廖雪茹攝）

2018-09-05 22:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉和興村鄰近桃園市新屋區、楊梅區的一塊農牧用地，6天前才被民眾檢舉疑似非法傾倒不明土石磚，縣府和湖口鄉公所現勘後，確認未經申請當場制止，不料業者卻持續引進土石磚，警方依「廢棄物清理法」將劉姓和黎姓兩名男子移送新竹地檢署，現場並拉起封鎖線，遏止再偷倒。

縣議員甄克堅表示，這塊地位在湖口鄉和興路750巷內，位置偏僻，附近住戶卻發現有工程車頻繁進出，現場探查，見原本低窪土地被回填了大量廢土磚，擔心大車把產業道路壓壞了，更害怕遭偷埋有害廢棄物，嚇得報警處理。

湖口鄉公所表示，和興段804之13建地、804之21農牧用地等兩筆地號，8月30日現勘時，發現一輛挖土機和一輛甫倒完土石磚的大卡車，確認行為人未經申請即回填土石磚，違規面積約700平方公尺，如經認定違反「非都市土地使用管制規則」，可處6萬到30萬元罰锾，公所當場令業者停工，全案並移送縣府地政處，預定本月17日現勘。

沒想到，附近住戶陳情，業者連日來仍繼續引進土石磚回填、堆置，推估至少10卡車以上。

環保局和湖口派出所4日下午獲報再次現勘稽查，除當場制止大卡車劉姓司機傾倒土石磚，現場並發現數堆新進的土石磚，目測其中3堆更含有廢塑膠、廢木材等廢棄物，違規面積合計約1000平方公尺，數量則待估算。

環保局表示，行為人因未經許可回填、堆置廢棄物，且未領有廢棄物清除處理許可文件，已違反廢清法第46條第3、第4款規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金：警方製作筆錄後，當晚將劉姓司機和黎姓現場負責人移送法辦。

甄克堅痛批業者無視公權力，當場請警方拉封鎖線，遏止不肖人士繼續非法亂倒。

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