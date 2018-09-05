超商自印千元鈔 缺錢運將爽花結果GG了

2018-09-05 20:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕44歲連姓計程車司機（收押中）涉嫌至超商彩色影印千元鈔票，再持千元偽鈔消費，詐得8000元，還侵占租用計程車不還，新北地檢署今依偽造貨幣、詐欺、侵占等罪嫌起訴連男。

起訴指出，連男因開計程車收入不穩定，還要負擔每日700元計程車承租租金，因此異想天開自印鈔票，先持千元真鈔至超商彩色影印，帶回家後再以美工刀、鐵齒剪裁，並在鈔票防偽線塗上亮粉筆，2016年9月起，再持偽製的千元鈔票，至雙北地區的超商、彩券行、加油站、寵物店消費，成功騙過店家8次。

此外，連男還積欠車行165天租金共計11萬5500元，車行寄發存證信函要求連男返還計程車遭拒，挨告侵占。

連男到案後供稱，他收入不穩定，單親有兩個孩子需撫養，另又需花錢買毒，缺錢花用才會想到偽製鈔票；涉嫌侵占部分，他否認辯稱，計程車是他買的，只是還沒過戶，卻收到車行存證信函，他因為生氣才未將車輛歸還，並不是完全沒繳錢。

新北檢檢察官承辦前年12月連男持千元偽鈔至蘆洲超商案，連男卻不到案，還向警方嗆聲：「先前我也有多件類似案件都不起訴。」辯稱收到客人給的偽鈔，使用時不知道是偽鈔。

檢方調查連男前科資料表及通聯紀錄，並上線監聽，發現連男持千元偽鈔在雙北地區及宜蘭縣礁溪使用，名下還申辦7個手機門號並輪流3支手機，上月1日指揮蘆洲警分局搜索連男三重住處，扣得千元偽鈔半成品4張、偽造工具一批及預備供製造偽鈔之白紙一疊（可供製造約30萬元偽鈔）。

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