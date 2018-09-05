管中閔手機掉了 兩個派出所協助幫尋回

管中閔手機不慎遺失，前往台北市興隆派出所領回。（記者姚岳宏翻攝）

2018-09-05 19:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕前國發會主委管中閔搭計程車不慎遺失手機，他就近到台北市南昌路派出所報案，警方調閱監視器畫面，30分鐘內幫他聯繫到計程車運將，運將表示他剛好經過興隆派出所，遂把手機放到興隆派出所，管中閔昨晚7時許到派出所領回手機，對自己的疏失感到抱歉，也很感謝警方幫忙。

管中閔今也在臉書發文感謝，他昨天手機遺失，最終失而復得，感謝兩個派出所警察不厭其煩的協助，他也才放下心來。