下藥迷昏女兵還強脫內褲 醫官被判5年4月

2018-09-05 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕劉姓空軍中尉醫官去年將網路上購買的FM2，加入女醫務兵的奶茶內，造成女兵飲用後，全身無力、頭暈想吐。劉姓醫官以按摩之名，撫摸被害人胸部，並強脫內褲意欲性交，女兵抵抗後逃離現場。劉姓醫官辯稱僅想撫摸對方，並無性侵意圖，台南地院合議庭判處5年4月徒刑，本案可上訴。

據綜合媒體報導，經調查，劉姓醫官去年底透過網路購買第三級毒品FM2和有安眠作用的第四級管制藥品使蒂諾斯，利用與被害女兵共同派駐外島支援，在基地勤務隊醫務所內，趁被害女兵打飯時，將半顆FM2及1顆使蒂諾斯摻入其沖泡的奶茶內，再將下藥的奶茶給女兵飲用。

女兵藥效發作後，覺得全身無力，頭暈想吐，劉員將她攙扶至醫務所病床，以按摩為藉口，脫去女兵外褲，並搓揉胸部與乳頭；女兵雖出言制止踢腳反抗，但劉員仍以生殖器磨蹭女兵，甚至強脫女兵內褲；女兵奮力起身駕車逃離，而後打給同在軍中服務的男友及通報長官。

劉員在偵查庭坦承，是起了歹意才對女兵下藥，辯稱案發時，僅想撫摸對方，沒有要性侵女子的犯意，並提出診斷證明，稱自己有焦慮鬱症狀，合併衝動控制困難；合議庭認為劉員與被害人是長官及部屬關係，僅以個人私慾竟對被害人下藥，意圖性侵被害人，不但有違長官對部屬的照護義務，更悖於醫者以病人健康與福祉為首要顧念，應給予嚴懲，處有期5年4月。