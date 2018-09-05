高雄鳳山法拍屋點交遭拒 險引發衝突

2018-09-05 21:13

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄地方法院今天前往鳳山區執行一件法拍屋點交，由於標的物尚有合法租約，且在高分院抗告中，遭承租人拒絕點交，致雙方人馬數度口角及拉扯衝突，所幸承租人律師居中協調，雙方同意待抗告官司判定後再協商，全案暫停點交，始暫息風波。

這起風波係桂華營造公司位於鳳山區凱旋路一棟七層大樓四至七樓遭高雄地院法拍，半年前由黃姓女代書拍得，昨天高雄地院會同黃女前往執行點交，由於點交標的物桂華營造與林英珠等承租人的合法租約還在，加上林英珠等人事先未被法院通知承租屋已被法拍，日前才接獲黃女要求搬遷，引發爭議。

黃女率員會同高雄地院事務官等人到場執行點交，並申請警力保護；適時，承租人委任律師陳清和一開始以抗告中案件為由，要求暫停點交，但法院事務官堅持依法點交，強調抗告不能影響點交，林英珠等承租戶與陳清和當場據理力爭，直指點交程序有瑕疵，堅拒入屋點交。

為此，雙方人馬爆發數波口角拉扯衝突，黃女隨行的工人也一度欲強行破門進入點交，但在林英珠等人強力抗爭下作罷。

雙方僵持約二小時，經陳清和居中協調，雙方協議待全案向高雄高分院的抗告判決出爐後再說，陳清和也簽名背書，本件因此暫停點交，兩方人馬也各自解散。