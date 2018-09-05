鐵椅血滴子！ 男子暴力殺人不認錯 重判18年

2018-09-05 20:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在去年10月間，彰化縣大城鄉洪姓肢體殘障男子與男子陳柏佑（19歲）的父親有金錢糾紛，洪男屢次登門討債，引發陳男不滿，陳男10月18日夥同賴世豪（20歲）、江秉叡（18歲）等4名友人到洪家理論，5人對洪展開「大圍殺」，洪男被逼到躲在一輛休旅車旁被陳男發現，陳男拾起路邊鐵凳往洪男身上重擊，鋒利生鏽的凳腳刺穿頭蓋骨與胸口，洪送醫傷重不治。該案彰化地院今審理終結，陳男一干同夥皆認罪，惟陳男堅稱自己是自衛殺人，法官認陳男暴力殺人又無悔悟之心，重判他18年徒刑，其同夥都只判一年以下有期徒刑。

判決書指出，陳柏佑不滿洪男上門討債，18日晚間夥同友人到洪男家逼他出面談判，涉事者主要為陳、賴、江3人，他們先破壞洪家木門、木椅，再大罵「幹你娘」 ，洪男見狀從屋後逃走再進入附近他經營的早餐店躲藏，陳男3人尾隨在後狂追，洪男在鐵門拉下前遭對方狠抓，早餐店電動鐵門閉上後，洪男擔心對方再攻進來，自己主動從後門再跑出去，躲在隔壁一間安親班老師的休旅車旁，結果被陳男看到，陳男下車一個箭步，上前抓住洪男「幹你娘，跑什麼？」陳男盛怒下，拿起現場一張鐵板凳逕往洪男頭部猛擊下去，力道之大，1支椅腳敲破洪男頭蓋骨，另一支椅腳重擊胸膛，洪男當場血流如注，全身抽搐，陳男等人自知闖下大禍，立場離開現場。

安親班老師被通知其休旅車旁有人「吵架」趕快去移車，老師下樓見洪男倒臥血泊之慘狀，連看都不敢，緊急報緊。

陳柏佑在法庭上堅稱他沒有殺人之意，是對方作勢要打他，他為了自衛才拿椅子自保，豈料椅子一打下去，對方就死了。

陳柏佑的說詞避重就輕與同夥洪男有很大的出入，法官依現場跡證及目擊者證詞，認定陳男故意殺人又毫無悔意，因此判處18年徒刑，褫奪公權9年，洪男沒收1年徒刑，洪男雖吐露實情，但已棄保潛逃，目前通緝中。