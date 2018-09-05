金管會核准TRF復賣 民團告顧立雄廢弛職務

2018-09-05 20:26

〔記者吳政峰／台北報導〕金管會今年4月核准5間銀行復賣「目標可贖回遠期契約（Target Redemption Forward）」，引發民間團體百合正義會不滿，認為金管會主委顧立雄明知TRF是圖利銀行的商品，可能造成投資人血本無歸，卻仍核准復賣，涉犯公務員廢弛職務釀成災害罪，日前赴台北地院提起自訴。

百合正義會指控，投資理財本來就是有賺有賠，但在深入了解銀行在銷售高 風險的衍生性商品後，發現此種投資根本就是僅圖利銀行的商品，投資人在銀行及操作人員的技術性引誘下，造成嚴重虧損，銀行卻不用負任何責任。

該會表示，近日收到多名投資人投訴，稱在銀行人員未據實以告情況下，以誘騙手法吸引投資美股及衍生性商品，僅在小額獲利時與客戶 聯繫、刻意隱瞞鉅額損害，害投資人判斷錯誤。專員還會看虧 損的金額多寡，不斷下修投資停損點，等到客戶發現帳戶出現鉅額損害，想要停止投資，行員會說服客戶轉投資其他商品，最終血本無歸！

該會控訴，銀行一直要求客戶進出交易，以賺取高額手續費，然而最終虧損則是由投資者完全承擔，不論如何銀行都贏的模式，跟賭場莊家有何不同？

而金管會就是這賭局最大的幕後靠山！

百合正義會認為，國民黨執政時期的金管會放任銀行銷售TRF，釀成多達3700 家的中小企業蒙受鉅額損失，損失金額初估在 6000 億到 1.2 兆元，形同金融巨禍，卻沒有一個官員受到懲處，經監察院調查糾正，諸多缺失尚未完全改善，金管會卻在4月核准這種只有銀行獲取暴利的對賭工具復賣，目的何在？

百合正義會強調，TRF 復賣無正當性，日前與TRF受害聯盟赴台北地方法院，對主委顧立雄提出刑事自訴案，要求顧立雄嚴懲銀行損害客戶權益事件，並撤回 2018 年 4 月核准 TRF 復賣命令。