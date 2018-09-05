賺很大！LINE群組賣精品 警查獲大批「A貨」侵權逾百萬

2018-09-05 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕網路上販賣仿冒品頻傳，台中港務警察總隊從今年六月起鎖定販賣仿冒品的葉姓嫌犯，嫌犯利用LINE售出仿冒品以逃避警方追緝，但仍遭警方循線逮捕。警方提醒，購買仿冒品難有保障，販賣者更將面臨鉅額賠款，切勿以身試法。

綜合媒體報導，台中港務警察總隊在今年六月起鎖定一名葉姓嫌犯，葉嫌利用LINE設立群組「韓國公主家」，只邀請熟客加入，並在記事本上販售CHANEL 小羊皮側背包、CHANEL 耳環、GUCCI手拿包、 PRADA雙肩包等商品。

警方深入追查後指出，群組成員近200人，查出葉嫌多次往來香港和中國，搜索住處後查扣仿冒的「CHANEL」耳環、「Cartier」耳環、「BVLGARI」手環、「HERMES」包包、「YSL」口紅、「MAC」口紅、「HERMES」耳環等仿冒商品共83件，預估侵權價上看台幣150萬元。

葉嫌向警方表示，今年5月始利用網路販售仿冒品，迄今僅賣出3件，其中CHANEL、Cartier、HERMES耳環，都是在中國珠海的商場購買，金額為人民幣35元（約台幣160元），每件再以台幣500至800元售出，葉嫌辯稱仿冒品都是自己使用，訊後依違反商標法送辦；警方提醒，仿冒品難有保障，且販賣仿冒品恐面臨鉅額求償，得不償失。