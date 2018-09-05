市府轉運站驚現豬哥男 挑正妹借車錢趁機摸手

豬哥男到處借錢，還亂摸女生手。（民眾提供）

2018-09-05 18:31

〔記者鄭景議／台北報導〕市府轉運站驚現豬哥男！一名18歲的廖姓女大生指出，7、8月前往市政府上班途中，2度遇到一名不明中年男子，不但會在路上隨機挑正妹借錢，借錢過程還不時假裝親熱趁機摸正妹的手、搭正妹的肩，廖女表示「真的很不舒服」，希望路過該處的女性民眾能多防範他。

這名豬哥男身著藍色橫條紋T-shirt，穿白色長褲帶口罩，髮量稀薄；廖女指出，第一次遇到豬哥男時，是在7月27號，她在市政府的工作結束前往101的路上，大約在市府轉運站附近被豬哥男搭訕，當時豬哥男突然上前搭住她肩膀，說希望能跟她借200元，因為「沒錢搭火車」，廖女當下覺得莫名其妙，市政府附近哪來的火車？於是回應不方便，而後離去。

廖女說，後來從101上完廁所出來，正在低頭滑手機時，豬哥男又從她正面故意撞了一下她肩膀，廖女懷疑被跟蹤，所以記住他長相；後來在8月30號時，她又再度在市府轉運站附近被這名豬哥男借錢，這次她刻意保持距離，且馬上回不方便，不料，豬哥男在拒絕後，又找上其他女子，廖女馬上拿出手機蒐證。

從影片中可以看出，豬哥男在搭訕其餘女子的過程，不但會藉機搭人家肩，還會攬女子的腰，甚至將手放在女子手上，不斷撫摸，長達5秒之久，有女子因一時同情，還真的借錢給他，廖女氣憤的說，「真的很不舒服」，希望路過的女子都能多注意他。

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