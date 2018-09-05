賴姓男子疑腦部手術影響 外出失蹤3天才被尋獲

2018-09-05 20:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區賴姓男子本月1日凌晨從住家外出散步後就失聯，家人心急報警協尋，並在各臉書社團張貼協尋海報，警方、台中市浩霆救援協會人員，調閱監視器並出動人力搜尋，3日晚上10點多，賴男突出現在太平區一間超商前問路，被眼尖的學生認出，終於得以返家，賴男表示，曾摔到旱溪中2次，被尋獲時滿身泥巴。

賴妻於本月1日凌晨1點多到潭北派出所報案指出，丈天外出散步就沒有回家，因賴男（65歲）腦部曾手術，走路不是很穩，擔心發生意外。警方據報後立刻發佈失蹤人口協尋，並調閱附近監視器找人。

賴男親友也製作尋人海報在臉書社團張貼，拜託網友協助找人，台中市浩霆救援協會人員於2日下午接到家屬請求幫忙，也派出約20名搜救人員找人，調閱監視器發現賴男曾出現在台中市北屯區天祥街、東區旱溪西路、六順路口，路程超過15公里，但搜尋至隔日凌晨2點多，仍一無所獲。

3日晚上10點多，賴男出現在太平區育賢路一處便利商店外，向路人詢問「潭子怎麼走」，結果被兩名學生認出，趕緊通報家屬，救援協會人員隨即趕到現場，當時賴男滿身泥巴，四肢多處擦傷，但意識清楚，他自稱曾2次掉入旱溪中都沒人發現，都自己爬上來繼續找路回家。

家屬表示，賴男可能因腦部曾手術才出現失憶情況。因農曆鬼月常發生老人走失，搜救人員建議民眾若家中長輩有失智或失憶症狀，最好讓其攜帶衛星定位器或佩帶愛心手鍊，以防走失。