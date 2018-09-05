女廁被裝針孔 「一顆痣」替男銀行員洗清冤枉！

2018-09-05 19:17

〔記者楊國文／台北報導〕北市南京東路某商業大樓八樓女廁，驚傳被裝針孔攝影機，被偷拍如廁畫面的7位女職員提告，經大樓陳姓總幹事等人勘驗針孔，指認錄得安裝針孔者「神似」大樓中的林姓銀行行員，林男百口莫辯仍遭起訴；不過審理時，陳姓總幹事發現林男鼻頭右側有明顯黑痣，但安裝針孔的嫌犯並無黑痣，改口無法確認林男就是嫌犯。高等法院認定林男罪證不足，今判無罪定讞。

2016年6月27日下午，該大樓八樓許姓女職員如廁時，發現女廁內疑被安裝兩台針孔攝影機，報警後，警方查出針孔攝影機攝得30張女子如廁畫面，並錄得疑似安裝針孔的男子臉部，但畫面並不清晰。許女和另6六位被害女子不滿如廁畫面和隱私部位被偷拍而提告。

警方查訪大樓陳姓總幹事、保全、駐點機電人員，均證稱針孔內錄得的男子「神似」該大樓銀行的林姓行員，林男雖堅稱清白，畫面中的男子和他不像，仍被檢方依妨害秘密罪起訴。

法院審理時，陳姓總幹事到庭作證，他證稱，針孔畫面中的男子，和坐在被告席的林男，無論眼鏡、頭髮和下半臉部及耳垂都「神似」，但林男鼻頭右側有一明顯黑痣，但畫面中的男子沒有，「我無法確認在場的林男是該男子」。

另依合議庭勘驗結果，發現畫面中的男子雖和林男都戴方型眼鏡，但前者髮型是旁分，林男則未分邊，且有很深的內雙眼皮，也和前者呈現的泡泡眼不同。

高院指出，無論直接或間接證據都無法顯示林男是安裝針孔的嫌犯，加上檢方未舉證，今判林男無罪定讞。