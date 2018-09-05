薔薔爸踢爆房屋詐欺 檢警調今9路搜索帶回10人

前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌（右）與父親林茂樹，日前踢爆一起房地產買賣詐欺案。（資料照）

2018-09-05 18:06

〔記者黃捷／台北報導〕前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌與父親林茂樹，日前踢爆一起房地產買賣詐欺案，士林地檢署收集充分事證後，今持票兵分9路搜索，扣押犯罪所得11間房產，並帶回證人、被告共10人，目前分別在大同警分局、台北市調查處訊問，但主嫌陳國帥尚未拘提到案。

檢警調初步調查，陳男涉嫌自去年開始，以中華地政士事務所名義雇用業務員，尋找低於市價求售的房屋，以人頭購屋並變造房屋買賣契約價金，再向銀行詐貸。

此外，陳男還夥同地政士、代書，鎖定沒有二胎房貸的房屋，以不利賣方的合約書與原屋主簽約，在僅支付兩成的1、2期款的情況下，將房屋過戶至購屋人頭名下，詐得房屋後再尋找民間借貸公司抵押，取得現金。

士檢指出，去年底接獲第一人報案，後來又陸續增加其他被害人，至今共有13人提告，檢方直覺案情不單純，經調查收集充分證據後，向法院聲請搜索票獲准，今指揮台北市調查處、刑事警查局、台北市刑大及大同警分局，分別前往9處搜索，扣押相關證物、現金10多萬及11間犯罪所得房屋。

檢警調今還拘提、通知10人到案，中華地政士事務所名義負責人朱克立，以及遭林父指控、出面協助簽約的代書沈咨凡都包括在內，但實際負責人陳國帥今未拘提到案，檢方已限制出境、出海，呼籲陳男盡快到案，以釐清真相。