邀女同事住處玩手機 惡狼掐脖撲倒硬上

2018-09-05 17:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕在超商工作的李姓男子與女同事吃完午餐後，一同回到李男住處玩手機遊戲「LINE旅遊大亨」，未料李男卻將女同事撲倒在床，霸王硬上弓，女同事離開李男家後傳訊店長告知被性侵、無法上班，店長連忙帶女同事去報案，並火速將李男革職，新北地檢署今依強制性交罪嫌起訴李男。

20多歲的李男在新北市一間擔任超商早班店員，女同事則是上晚班，兩人因同樣喜愛玩手機遊戲「LINE旅遊大亨」，常相約中午用餐聊天玩手遊，去年11月2日，兩人吃完午餐後，李男假意要載女同事回家，卻藉口返回樹林住處拿外套，叫女同事跟他一起上樓，接著又找女同事一起玩手遊，意圖不讓女同事離家。

之後便把女同事撲倒在床強吻，還掐住女同事脖子、以外套摀住其口鼻，不顧她反抗性侵得逞，女同事當日還得上班，因遭性侵情緒低落，LINE傳訊店長稱：「我今天沒辦法去上班了！」店長追問後得知此事，立刻帶女同事報案驗傷。

庭訊時，李男辯稱，兩人是男女朋友，當天是合意性交，但卻提不出兩人交往證據，加上案發後李男曾傳訊女同事：「對不起」、「真的不能談嗎？」等語，店長也證稱女同事當天講話吞吐斷續，與平日反應不同，脖子也有紅紅一片擦傷，其他店員也說，不知道兩人交往，檢方因此認定李男犯行，今將他起訴。