抓到了！偷地景藝術節作品 他瞎扯「七星八卦收魂陣」

原在中壢展區近環北橋創作的「飛羽」作品被偷後，警方火速找回。（記者李容萍翻攝）

2018-09-05 19:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園地景藝術節「藝遊中壢上河圖」中壢展區在近環北橋、小公園路口設置「水的密碼」裝置藝術，作品之一的「飛羽」是8隻具可愛意象的白鷺鷥，4日上午失竊後，中壢警分局興國派出所調閱環北路沿線監視器，發現55歲林姓男子（無前科）涉案，且騎腳踏車載走作品往新生路方向逃逸。

警方根據林男騎車路線，今天中午前往中壢區中豐路林男住處追查，林男見監視畫面後坦承拿走作品，並帶警方到新中北路倉庫取出地景藝術節「飛羽」8件象徵白鷺鷥展翅等型態的作品交給警方，訊後被警方依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦；策展團隊下午開心領回作品，將檢視作品完整性，以及加強作品結構後，再放回原地展出。

林男否認偷竊行為，自稱是「道教道長」，還說當天經過環北橋旁的小山丘「看出」這幾件作品「不吉利」，於是動作移除作品並帶回倉庫準備施法消災解厄，以免往後帶給地方禍害，他還言之鑿鑿向警方從運勢、命理等角度觀分析，這8隻「 飛羽」就是七星八卦收魂陣，專門收鬼魂、減人壽，他拿走的用意是為了化解災難，準備在倉庫施法鎮壓。

市府文化局局長邱莊秀美得知警方1天找回失竊藝術家和地方共同創作的作品，除了感謝中壢警方協助，也表示桃園地景藝術節是桃園重要的年度盛事，多數作品更是藝術家和社區居民、小朋友合作，辛苦半年所創作的，請大家一起愛護藝術作品，文化局會加強照明和監視器等安全維護措施，也歡迎大家一起來參觀今年桃園地景藝術節，欣賞中壢老城區和老街溪的魅力。

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