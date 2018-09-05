炒股新傳媒TDR 虧損387萬還要關3年2月

2018-09-05 17:23

〔記者張文川／台北報導〕香港英皇集團旗下「新傳媒」集團控股公司，2011年7月來台發行台灣存託憑證TDR，檢調查出，采陞資產管理公司負責人鄒官羽（股市作手鄒勝的姪子）， 與亨達信投資公司負責人劉旭章合作炒股，利用人頭戶抬高股價，結果鄒官羽虧損387萬元、劉旭章賺1129萬元；最高法院依違反證券交易法，將鄒、劉各判刑3年2月、3年4月定讞。

判決指出，新傳媒集團控股TDR於2011年7月在台上市，鄒官羽先參加詢價圈購7700張，為了高價出賣獲利，而與劉旭章合作共同抬高交易價格，並製造交易活絡假象，以人頭名義連續高價買入、低價賣出新傳媒TDR，並以連續委託買賣、申報買賣的「相對成交」方式。

判決指出，鄒、劉自2011年7月19日正式上市交易日起，到同年9月27日間操縱新傳媒TDR股價，其中有多天的相對成交數量，超過當日市場交易量逾2成，或高價委買、低價委賣的成交量超過當日比重逾2成，影響市場價格與秩序，足以誤導投資人的判斷，2個多月間鄒官羽的32個人頭帳戶虧損387萬餘元，劉旭章的7個人頭帳戶犯罪所得為1129萬餘元。

台北地院一審判鄒3年6月、劉3年2月徒刑，高院二審改判鄒3年2月、劉3年4月，沒收劉的1129萬元不法所得。

2人上訴三審，最高法院今認為，二審將新傳媒TDR認定屬「經主管機關核定之有價證券」，而非「在我國第一次或第二次上市櫃買賣之外國有價證券」，認定上並未違法或違憲，上訴沒有理由，駁回上訴，全案定讞。