安全帽別亂戴 警方破解嫁禍毒品新招

2018-09-06 00:11

〔記者王捷／台南報導〕有毒品前科的劉姓男子被警方盤查時，自稱太熱，將自己的全罩安全帽與友人交換，警方懷疑安全帽不單純，打開的可拆內裡，驚見帽頂用膠帶貼了一包毒品，讓劉男事後很驚訝，質疑警方怎麼識破毒品藏在帽裡？不知情的劉男友人也很震驚，因為如果警方沒看到劉男與他交換安全帽，他可能就會涉嫌持有毒品遭逮捕。

28歲的劉男有多項毒品前科，在包裝工廠上班，他自稱因為工作加班多年前染上安毒。警方指出，4日下午，劉男疑似在球場等候毒品交易手拿安全帽、穿夾腳拖，從地上想站起來，可是看到警車又突然坐回地上，讓市警五分局開元所巡佐蘇敬修覺得很可疑。

蘇敬修巡佐上前盤查時，劉男謊稱來打球，但蘇敬修在跟他訪談時，搭了一下劉男的背，發現劉男沒有流汗，認為劉男說謊，但劉男又誆說已經打完球休息一段時間，所以才沒有流汗，蘇敬修越想越可疑，但發現劉男帶著一頂安全帽，所以心想可能之後有人會來載劉男。

警方佯裝離開，並派員在附近埋伏，不久劉男的友人騎車到球場，但當時劉男沒有戴上自己的安全帽，反而將安全帽與友人交換，這時蘇敬修現身攔查，劉男當時很鎮定，自稱全身上下只有一條充電線，隨便讓警方抄。

蘇敬修認為安全帽有異，要求劉男交出安全帽，這時劉男才開始著急，蘇敬修拆開安全帽的可拆式內裡，發現一片藍色膠帶，貼著一包0.26公克的安毒，劉男很驚訝，質疑警方問何知道他藏在哪？他已經靠這招閃過多次盤查，訊後警方將劉男依毒品危害防制條例移送法辦。

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