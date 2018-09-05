改選董事長未獲教育部同意 國語日報聲請假處分遭駁

圖為國語日報位在台北市福州街大樓。（資料照）

2018-09-05 17:04

〔記者溫于德／台北報導〕教育部拒絕同意國語日報改選董事長為蔣竹君，遭提告撤銷行政處分；至於聲請定暫時狀態假處分方面，案經台北高等行政法院審理，認定國語日報並非由合法代表人提出聲請，今裁定駁回，可抗告。

國語日報今年2月12日藉臨時董事會、選出蔣竹君等17人擔任第20屆董事；隔月5日舉行第20屆首次董事會，再選舉並決議蔣等11人擔任該屆常務董事、董事長則由蔣當選。

但教育部經核備兩次會議記錄，認國語未依民法第32條暨教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點第10點第2項規定、也未依教育部規定修正報社捐助章程，拒絕同意變更。

不服的國語日報提訴願並聲請定暫時狀態假處分，希望在本案確定前、先由法院裁定暫予核備會議紀錄。

北高行稍早發布新聞稿解釋，依報社章程規定、國語日報代表人為董事長，且無論選聘或解聘董事長或董事均應由教育部准許，一旦董事長因故無法執行職務時，由常務董事互推一人代理。

法官認為，依法人登記資料可知，報社代表人為林昭賢非蔣竹君，雖報社也將蔣當選第20屆董事、常務董事及董事長等會議紀錄，送交教育部核備，但未經核准，且常務董事間也未互推蔣代理林執行董事長職務。

因此，依民法、監督要點、章程等規定，蔣在報社提出本件聲請時並非合法代表人，經法院命補正證明文件卻又逾期迄未補正，於法不合情況下，裁定駁回。