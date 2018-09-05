惡老闆把員工當「人肉煙灰缸」 熱水澆淋下體凌虐

黃祥育（圖左）凌虐員工且持槍恐嚇，台中地院判刑4月6月。（記者張瑞楨翻攝）

2018-09-05 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕在彰化縣花壇鄉經營粉圓工廠的男子黃祥育，擁槍自重並凌虐智力障礙員工，宛如小狗般將張姓員工用手銬腳鐐銬在工廠房間，再用鐵鍊鎖住頸部與腰部，以熱水淋下體，宛如「人肉煙灰缸」，用香菸燙身體凌虐，持槍恐嚇張男的父親索賠60萬元，又持槍恐嚇超商，企圖轉售盜伐的林木牟利，堪稱什麼黑心錢都想賺，台中地院依槍砲彈藥刀械管制條例等罪名判處徒刑4年6月，併科罰金3萬元，可以上訴。

判決書指出，47歲黃祥育於2015年1月起，以每月1萬元（月薪6000元，每週另給零用金1000元）薪水，聘僱輕度智力障礙的張姓員工，於彰縣花壇鄉的粉圓工廠工作，黃男卻在2016年2月，以張男外出會交惡友並染上毒癮等理由，不讓張男離開工廠，也不再支付薪水，再以張男竊取木雕藝術品與工廠機械為由，於同年5月初至10月21日，用手銬腳鐐將張男銬在工廠後方的房間內，再用鐵鍊鎖住頸部或腰部，只有在如廁或工作時才能暫時解開。

更惡劣的是，黃男還用拳頭、木板或風管毆打張男，用熱水淋燙下體，還把張男身體當人肉煙灰缸，用香菸燙身體，張男宛如小狗或奴隸般囚禁將近5個月，至同年10月21日才由張父帶回，他全身都是菸疤與傷痕，另有眼睛外傷性白內障、耳朵囊腫、牙齒斷裂等傷害，黃男得知張男逃離，竟持槍威脅張男父親支付60萬元賠償，他見張男在住處休息，作勢要毆打張男，邀張父將張男用鐵鍊銬在房間內，張父迫於無奈與威脅，只能照辦。

黃男在2015年3月間，因胞姊黃琬婷與林姓男子經營飲料店產生糾紛，林男的女兒在臉書抒發情緒，黃女認為林女的臉書文章，讓她的丈夫沒有面子，要求林男要替女兒道歉，林男帶兒子與女婿去黃女住處道歉時，黃男竟持空氣槍，拉槍機指著林男頭部，恐嚇：「不然，彈腳就好」。

警方於2017年5月11日搜索黃男住處，當場查扣改造手槍1把與子彈等證物，並查扣黃男的汽車（地檢署拍賣，但因尚有貸款，僅賣得1000元），於黃男住處查獲一批盜伐的檜木與扁柏，還有保育類動物白鼻心一隻，黃男全盤否認犯行，他辯稱張男有脫序行為，張父又一再央求他收留黃男，他才讓黃男借住工廠內。

黃男稱，並無任何施虐毆打之舉，張父主動要給他60萬元，他並無勒索恐嚇，更無持槍恐嚇等行為，至於搜出的檜木與扁柏，他辯稱不知道這是盜伐林木，台中地院不採信，依違反槍跑彈藥刀械管制條例、私行拘禁罪、強制罪、恐嚇罪與故買森林主產物等罪名，判處他應執行4年6月徒刑，其中，6個月可易科罰金；黃女則依恐嚇罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

警方於黃祥育住處搜出盜伐的林木。（記者張瑞楨翻攝）