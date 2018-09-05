鶯歌工安意外 2工人傳手斷遭掩埋

2018-09-05 16:13

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕新北市鶯歌驚傳工安意外，2名工人施作水利局汙水下水道工程時，傳出遭掩埋5公尺深的下水道內，一度還傳出斷手，消防局第五大隊獲報，派出鶯歌分隊、中隊趕往，救出受傷的2名患者，所幸都沒有大礙，正送醫檢查。

新北市消防局今天下午3點23分獲報，鶯歌區永安街28號前，水利局污水下水道處理工程工地塌陷，造成工程人員2男摔落路面下方，造成輕微擦傷，消防人員救出後，送亞東醫院及桃園市聖保祿醫院檢查；水利局也前往了解事發原因，及檢查有無勞動缺失。