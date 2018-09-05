「抓主嫌！還血汗錢！」億圓富被害者到法院拉布條

2018-09-05 17:06

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今開庭審理億圓富吸金案，億案被害者自救會今到法院門口開記者會指控，主嫌周瑞慶所屬的集團案發後仍利用人頭董事成立公司，鼓吹加入P2P網路借貸，繼續吸金詐騙，不知悔改，請法院幫被害者拿回血汗錢！

檢調偵辦億圓富吸金案，於去年4月間起訴集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟等人；由於自詡為「台灣巴菲特」、化名「陳子龍」的主嫌周瑞慶，在檢調搜索時已逃逸，記者無法聯繫上他，不知其回應。

法院日前已依違反銀行法，判億圓富公司罰金4億8千萬元，人頭負責人、董事等，被判刑1年9月至3年8月不等徒刑，主要成員如吳松麟等人仍在審理中。

自救會今在法院開庭前，召開記者會，質疑2016年12月間，檢調偵辦億案時，周瑞慶曾被當場查獲，為何台北市調查處未當場依法將「通緝犯」周瑞慶移送地檢署偵辦，讓其離開，以致他脫逃在外，從容隱匿不法所得。

自救會說，周瑞慶所屬集團還利用人頭董監事，成立2間公司，由幹部到全國各地招攬被害者參加所謂的「P2P」網路借貸，要億案被害者都要加入，才能領取日後安排的投資本金返還，目的除了繼續吸金詐騙外，還要參與者簽署債權移轉書及撤銷提告書，用於脫罪及脫產。

自救會指出，案發後億案被害者求助無門，有人等不到司法還公道，因本案造成生活困頓、想不開，有精神疾病甚至有多人死亡，希望法院能幫助被害者儘快拿回血汗錢，速審速決，避免憾事發生。