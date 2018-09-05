香港男涉賣假「才次郎」眼鏡 再詐取近千萬和解金

有人專賣日本品牌「才次郎」眼鏡。（記者黃良傑攝）

2018-09-05 15:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕香港籍陳姓男子來台自導自演行詐，先取得日本「才次郎」手工眼鏡商標權，卻賣假貨給全台33家眼鏡行，由陳母蕭女扮觀光客，假消費真蒐證，再提告每家索賠30萬元，欲詐騙千萬和解金，被保二總隊刑大偵破，但被主嫌早一步溜回香港。

保二今指出，綽號「阿明」的香港籍陳男（38歲），4年前來台從事眼鏡買賣事業，期間認識台灣籍陳姓男友人（51歲），去年4月間取得日本手工眼鏡「才次郎」在台商標權，因積欠會計何姓女子（36歲）和陳姓友人數百萬債務，希望改以投資替代這些債務。

不料，主嫌「阿明」涉嫌帶陳男向眼鏡行賣「才次郎」假貨，並請主嫌的母親蕭女遠從香港來台，扮觀光客假消費、真蒐證，再委請律師控告眼鏡行賣假「才次郎」侵權，索賠和解金30萬元，目前與一店家和解，得手15萬元。

因眾多眼鏡行遭指控索賠，業者紛感可疑懷疑遭設計，保二總隊刑大偵三隊獲報，組成專案小組調查，陳姓友人和何女到案喊冤，強調不知「阿銘」賣假品給眼鏡行，否認與索賠詐欺案有關，只承認與主嫌有借貸關係，就算主嫌借錢投資「才次郎」眼鏡，也與買賣假品無關。

警方追查該宗詐欺案時，主嫌「阿明」涉嫌自導自演騙取高額和解金，檢警介入調查時，陳嫌已早一步躲回香港，何女和陳姓友人被警方認定為共犯，依詐欺罪嫌移送法辦，警方追查詐欺案時，意外查獲「阿明」也涉嫌賣假的雷朋太陽眼鏡，另依商標法函送。