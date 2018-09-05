遏止醫療暴力 新北聯醫與警建立通報網

2018-09-05 14:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕醫療院所常見醫療暴力，新北市立聯合醫院急診部主任與公關今天拜會海山警分局交流，針對防治醫療暴力部分交換意見，院方與警方也建立LINE社群聯繫群組；海山警分局副分局長許清事說，目前與轄區醫療院所都建置「通報快、處理快」的反應機制，除員警獲報迅速到院處理，更視狀況在急診室增設巡邏箱，增加巡邏警力；一旦發生狀況，立即調派警力到場，或啟動快打部隊，遏止、降低醫療暴力案件。

海山警方說，依醫療法第24條及第106條等規定，保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施，違反者將3萬元以上、五萬元以下罰鍰，警察機關應立即協助排除或制止，並依醫療法第106條3項，可處3年以下有期徒刑拘役或30萬元以下之罰金；觸犯刑責，將移送地檢署偵辦，有效打擊醫療暴力行為，成為醫療人員最強有力的後盾。

警方說，急診室為第一時間搶救危急病患的救命場所，也是最容易發生醫療暴力地點，但暴力行徑危害醫事人員身心安全，更妨礙危急病人的就醫權益；當不幸發生醫療暴力，警方也能在醫院現場受理報案，節省當事人往返派出所，讓醫護人員安心堅守工作崗位。