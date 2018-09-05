婚攝偷拍事件延燒！ 女部落客現身怒斥婚紗公司包庇說謊

女部落客今下午召開記者會怒斥婚紗公司包庇攝影師。（記者陳薏云攝）

2018-09-05 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕永和一間知名婚紗公司攝影師柯宇倫，日前與女部落客到澎湖婚紗外拍，卻涉嫌偷拍女部落客以及婚紗公司女員工沐浴，至少4人向警方提告，全案已由檢警調查中，但不滿婚紗公司處理，女部落客今下午召開記者會怒斥婚紗公司包庇攝影師。

據本報報導，永和區一間知名婚紗公司攝影師柯宇倫，日前與女部落客到澎湖婚紗外拍，卻涉嫌偷拍女部落客以及婚紗公司女員工沐浴，受害人返台陸續提告，全案移回事發地，馬公警分局昨證實已將柯宇倫傳喚到案，將以妨害秘密罪移送澎湖地檢署偵辦。

不料，遭偷拍的婚紗公司H女在事後無預警遭解僱，且婚紗公司聲稱解雇柯男，但仍以論件計酬方式雇用柯男，並替他另取藝名，於是向警方報案，並由友人在臉書揭露此事；對於旗下攝影師偷拍一事，婚紗公司指出，偷拍受害者僅有2名旗下員工，柯疑對H女產生情愫，7月初他在店內意圖偷拍H女，當時H女要求20萬賠償，顧及柯男須支付和解金，才繼續聘用。

部落客今下午召開記者會駁斥婚紗公司說法，稱老闆竟還在開會時對遭偷拍的化妝師說：「誰叫他把妳當A片看，當然就要付費啊」，還要加碼給柯男接案，讓他有能力賠償；同時爆料除了澎湖的旅店有裝攝影鏡頭，在婚紗店的廁所也有裝設鏡頭偷拍，「受害的不只他的員工！」

此外，對於H女要求和解金20萬的部分，女部落客則說他們手上有攝影師與造型師的對話，攝影師不斷道歉，根本還沒討論到和解，哪來的20萬賠償要求，而且雙方都各自有婚嫁，根本沒有感情糾紛，直指婚紗公司說謊。