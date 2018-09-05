陸軍234旅驚傳女輔導長寢室留遺書上吊身亡

位於台中大里竹仔坑的陸軍234旅，今天傳出一名陳姓女輔導長，留下遺書後在寢室上吊身亡。（記者陳建志攝）

2018-09-05 13:47

〔記者陳建志／台中報導〕陸軍10軍團234旅機步第2營營部連一名陳姓女輔導長（26歲），今天清晨7點多，被同僚發現在寢室浴室的門樑上，以童軍繩上吊自殺，同僚發現趕緊通報送醫，但現場已無呼吸心跳，經送國軍台中總醫院急救仍不治，據了解，陳女在現場桌上留有多封遺書，隱約透露自己在工作上盡心盡力，卻對於長官一些命令和處分感到不合理、灰心，不過詳細輕生原因需由檢警調查釐清。

據了解，今天上午7點多，234旅機步第2營營部連的安全士官和值星班長，因未發現陳姓女輔導長，覺得奇怪前往她的寢室察看，赫然發現她在寢室內浴室的門樑，以童軍繩上吊自殺，現場並發現給家人和男友等人的遺書，趕緊呼叫同仁急救並送醫，不過現場已無呼吸心跳。

國軍台中總醫院表示，陳女約上午7點50分到院，不過到院前已無生命跡象，雖急救仍無效，約9點14分宣告死亡。

外傳陳姓輔導長日前因該單位軍械庫帳冊填寫不實，經營長抽查發現，而將其訓斥一番，並將她連帶處分，導致陳姓輔導長想不開，才在寢室上吊輕生，軍方不願證實，表示將全力配合檢警釐清真相；霧峰分局目前已報請檢察官相驗，將由檢警釐清死因。

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