涉詐領助理費532萬遭訴 4證據戳破前立委李慶華謊言

2018-09-05 13:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領立法院補助的助理費532萬餘元，雖李辯稱不知情，此事全權委由辦公室殷姓主任處理，甚至懷疑是被殷姓主任檢舉，但新北地檢署調查後，依四大證據推翻李說法，認定其犯嫌，今依貪污治罪條例之利用職務詐取財物、偽造文書罪嫌起訴李。

證據一是殷姓主任緊咬受李慶華指示找人頭助理；另李辦公室人員也證稱，受李指示，自人頭助理的帳戶中領出現金供他花用，或直接將錢轉匯至李前妻戶頭及旅行社；而擔任人頭助理的3人，均坦承未在李慶華辦公室任職，就交付帳戶；且檢調調閱立法院助理人事資料，發現李慶華有在資料表上簽名，檢方依此認定李知情，辯詞不可採。

起訴指出，2007年1月至2016年1月，李慶華指示其國會辦公室殷姓主任、董姓及丁姓正職助理，以3人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，藉以向立法院申報公費助理補助費用。

其中，殷姓主任的配偶自2012年1月至8月，虛偽申報助理薪資共計40萬5863元、董姓助理的配偶從2007至2010年間，申報助理薪資為165萬3753元；丁姓助理的配偶則是從2009至2016年間，申報326萬778元，3人以配偶虛偽申報共計532萬394元，李慶華則把這些款項用以支付前妻贍養費、個人旅費等非公務用途。

新北檢今除起訴李慶華，殷姓主任也被依涉犯偽造文書罪嫌起訴，因其坦承犯行，檢方建請法院從輕量刑。

而擔任人頭的殷姓主任及2名助理的配偶，檢方考量3人坦承犯行，及實際未獲得任何利益，均予以緩起訴處分，3人得各上繳國庫3萬元。