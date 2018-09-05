陸軍十軍團26歲女輔導長 驚傳寢室上吊身亡

〔記者歐素美／台中報導〕陸軍第十軍團機步234旅機步第2營營部連，陳姓女上尉輔導長（26歲）今天上午7點多被同事發現在寢室上吊輕生，經送往台中總醫院急救仍告不治，陳姓輔導長輕生原因，軍方表示，正由霧峰分局調查釐清。
外傳陳姓輔導長日前因該單位軍械庫帳冊填寫不實，經營長抽查發現，而將其訓斥一番，並將連帶處分，導致陳姓輔導長想不開，才在寢室上吊輕生。
陸軍第十軍團對此表示，目前陳姓輔導長輕生原因仍不明，全案已由及警方檢調進行調查，軍方將全力配合檢調，以釐清事實。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者歐素美／台中報導〕陸軍第十軍團機步234旅機步第2營營部連，陳姓女上尉輔導長（26歲）今天上午7點多被同事發現在寢室上吊輕生，經送往台中總醫院急救仍告不治，陳姓輔導長輕生原因，軍方表示，正由霧峰分局調查釐清。
外傳陳姓輔導長日前因該單位軍械庫帳冊填寫不實，經營長抽查發現，而將其訓斥一番，並將連帶處分，導致陳姓輔導長想不開，才在寢室上吊輕生。
陸軍第十軍團對此表示，目前陳姓輔導長輕生原因仍不明，全案已由及警方檢調進行調查，軍方將全力配合檢調，以釐清事實。