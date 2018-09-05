台灣之光輪圈廠爆內線交易 巧新前總座被起訴曝公司內鬥

2018-09-05 13:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全球第二大全鍛造輪圈廠、台灣之光巧新科技工業前總經理石呈澤涉內線交易被訴，他向檢方自首後，曝光公司內鬥傳聞，讓石呈澤離開巧新的最大原因，就是他權力被架空。

檢方指出，巧新科技於2006年上櫃後，2017年2月間的董事會議中，巧新公司有意將股票上市，董事會討論改由巧新公司董事張明峯擔任董事長等事宜；張明峯遂於106 年5 、6月間進入巧新公司了解營運狀況後，於同年6月20日在巧新公司召集石呈澤、董事長吳宗仁、董事黃聰榮、董事徐永吉等人，召開臨時會，由張明峯提出巧新公司內部問題及建議方案，惟會議中，張明峯與黃聰榮因意見歧異而有爭執，張明峯於該次臨時會後即寄出辭任董事之E-mail與石呈澤及涂綺真。

因石呈澤與張明峯親近且理念相同，石呈澤遂挽留張明峯，張明峯隨即指示涂綺真刪去該辭職E-mail，然張明峯的辭職信被黃聰榮所知悉，即要求巧新公司資訊部門回復該辭職信，並由吳宗仁批准，於同年7月3日發布張明峯辭去巧新公司董事職位的重大訊息。

石呈澤因張明峯辭任之事萌生退意，同年7月6日巧新公司召開董事會，會中徐永吉提出臨時動議，將巧新公司106年上半年度績效衰退及擴廠進度延遲等問題究責於石呈澤，建議由董事長吳宗仁取代石呈澤接手巧新公司經營管理，並聘任業務副總經理林昌麟為經營管理顧問，協助吳宗仁管理巧新公司。

臨時動議經董事會全數通過，巧新公司改為董事長制不僅實質架空石呈澤權限，更在未事先告知石呈澤的情形下，將石呈澤的林姓部屬升職為參與公司決策者，石呈澤感到不受尊重，遂決意辭去巧新公司總經理之職務。