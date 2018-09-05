不配合環保局強制清除 拾荒老婦被警噴辣椒水

2018-09-05 13:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市中低收入戶的67歲張姓老婦，為個體資源回收戶，她投訴指，苗栗縣政府環保局於日前強制清除住家堆放的資源回收物，她要求要上清運貨車拿帳單、報紙被拒，還遭員警噴辣椒水，批評公部門聯合欺負她一個老婦人。警方表示，因老婦情緒激動，且經多次勸告不聽，才使用辣椒水讓老婦冷靜，且並未直接朝老婦的臉噴。

環保局表示，張姓老婦為資源回收個體戶，但她的回收物不僅堆滿住家，甚放置在住家門口，影響周邊住戶的生活環境衛生，多年來，環保局屢屢接獲周邊檢舉。公部門考量老婦處境，都給予限期改善，但老婦稍做清理後，沒過多久又堆滿住處，遂於上個月8月23日，會同市公所清潔隊、警方，前往執行強制清除。

老婦不滿環保局未通知，不讓環保局人員清理，與執行公務人員僵持。張婦說，她發現帳單、報紙被搬上車，想要上車去取回被拒，只好拉住清運貨車，不讓車子離開；但警方不僅試圖強拉她離開，還噴她辣椒水，讓她手臂手肘多處擦挫傷，眼睛也因不適去看醫生。

苗栗警方表示，當天警方配合環保局前往執行公務，但老婦不僅頻頻阻擋，且要爬上清運貨車拿物品，但現場員警擔心老婦爬上若不慎滑倒掉下車會受傷，也好心勸說，但老婦不聽，手拉著車輛堅持要上去。

警方表示，現場員警眼見老婦情緒激動，也警告老婦若不配合要使用辣椒水，老婦依舊不從；員警見僵持不下，遂使用辣椒水，但並非直接朝老婦噴，而是噴在老婦身旁，讓老婦知難而退，員警待老婦因嗆放手後，也將老婦帶往一旁，協助用面紙及水清洗。

老婦說，她有2個孩子住在大千醫院南勢精神院區治療，靠資源回收為生，但環保局似乎只針對她，欺負她老人家，苗栗市嘉盛街等也有類似資源回收堆放情形，卻不見環保局處理，質疑包庇。

苗栗市公所表示，張姓老婦為公所列冊關懷的中低收入戶，有一女一男領有身心障礙手冊。