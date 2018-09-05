狀告老父！指女兒不孝並唆使友人PO上網公告週知 老父判刑定讞

2018-09-05 13:21

〔記者楊國文／台北報導〕「比畜生都不如的敗類」！？施姓老翁因和女兒不和，竟向友人抱怨女兒「不孝」、「無情無義！這樣還配做人」、「大逆不道！還想考檢察官，如果考上真是國家不幸」等話，並提供資料、教唆兩友人將女兒名字、離婚等個資PO上網及新竹爆料公社，讓女兒臉上無光，施女不滿狀告親生父親和其兩友人，高等法院今依違反個資法判施翁4月徒刑，可易科罰金12萬元定讞。

施姓老翁和女兒關係長期不睦，2016年12月初，施翁到友人陳姓婦人住處，抱怨子女不孝，並提供女兒的姓名、年齡、婚姻狀況等個資，唆使陳婦將女兒個資PO上網路及新竹爆料公社網站，還謾罵施女不孝，稱「不但不孝，又把母親車禍理賠額、把強制險金額拿走」、「無情無義！這樣還配做人」、「比畜生都不如的敗類」等話。

此外，施翁又到林姓女子住處，向林女父母抱怨子女不孝，並提供女兒的姓名、年齡、婚姻狀況等個資，唆使林女將女兒個資PO上網路及新竹爆料公社網站，批評施女「大逆不道！還想考檢察官，如果考上真是國家不幸！」等話。施女知悉後，狀告父親施翁和陳婦、林女3人。

施翁一審被判6月徒刑，上訴請求從經量刑。高院審酌施翁已認罪的犯後態度，且兩人是父女關係，屬人倫至親，以刑法第57條規定給予減刑，今改判4月徒刑定讞。至於陳婦、林女已於一審判決有罪後定讞。