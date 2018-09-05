鄉民怒了！彰化檢警查2家皮革廠偷排廢水 村長鄉民來助陣

2018-09-05 13:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕在2010年曾發生六名員工沼氣中毒死亡重大工安事件的彰化縣花壇鄉盈發皮革公司，以及位於同鄉的彰偉皮革公司，涉嫌於夜間偷排超標廢水，彰化地檢署檢察官與保安警察第七總隊第三大隊第二中隊，於上月29日兵分兩路查緝，其中，盈發公司的在地村長與居民，得知檢警偵辦，喜出望外趕赴工廠，協助警察蒐證，果真讓檢警查獲偷排廢水的證據，檢方依污染水體罪與違反水污染防治法等罪嫌，裁定坦承犯行的盈發皮革公司負責人吳姓父子、吳姓經理交保，彰偉公司吳姓負責人否認犯行，法院裁定羈押獲准。

檢警調查，上述兩家工廠，是民眾向彰化縣環境保護局檢舉，常非法排放刺鼻味且不明成分黑、紅色廢水，時間長達3年之久，該廢水污染臨近大排水溝的水質，經保七總隊第三大隊第二中隊與彰化縣環境保護局長期蒐證及勘察，鎖定設廠於花壇鄉盈發皮革股份有限公司與彰偉皮革股份公司，上月29日夜間發動搜索。

檢警來到盈發皮革公司，該公司在2010年5月，因清理污水處水槽發生重大工安意外，導致6名工人中毒死亡，檢警發現兩家工廠私設暗管，繞流排放製程產出之原廢水，不僅污染灌溉農田的農作物，進而威脅生態環境，且高濃度重金屬廢水更有危害人體健康之虞，這兩家工廠都有污水處理設備，卻不使用，藉此降低成本。

檢警採樣發現，2家公司廢水中的「總鉻」超標，有趣的是，檢警搜索盈發皮革公司，在地的村長見多輛汽車與陌生人進入村莊，連夜趕至現場了解，得知是檢警環人員搜索偵辦，劉姓村長喜出望外，與居民協助專案小組人員查緝。

檢方認為2家公司負責人觸犯刑法污染水體罪及違反水污染防治法、廢棄物清理法等罪。其中，盈發公司負責人吳姓父子、吳姓經理坦承犯行，分別諭知以40 萬元、20 萬元、10 萬元交保；彰偉皮革公司吳姓負責人否認犯行，檢察官認其犯嫌重大且有串證之虞而聲押禁見，法院裁准羈押。

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