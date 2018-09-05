陸軍女上尉輔導長 驚傳寢室內上吊亡

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍機步234旅一名陳姓女上尉輔導長，今天上午7時許被發現在寢室內上吊自殺、緊急送醫不治。有媒體報導，此消息也獲得陸軍司令部證實。
綜合媒體報導，該名陳姓輔導長「畢業於政戰學院103年班」，外傳她疑因該單位簿冊填寫未確實被營長訓斥，又受連帶處分壓力過大，因而想不開。同袍發現陳女上吊，隨即將人緊急送往國軍台中總醫院搶救，但仍回天乏術。
報導指出，對於外傳說法，陸軍官員「不願表示意見」，強調案件已移送司法調查。至於陳女確切自戕原因，仍待進一步調查釐清。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕陸軍機步234旅一名陳姓女上尉輔導長，今天上午7時許被發現在寢室內上吊自殺、緊急送醫不治。有媒體報導，此消息也獲得陸軍司令部證實。
綜合媒體報導，該名陳姓輔導長「畢業於政戰學院103年班」，外傳她疑因該單位簿冊填寫未確實被營長訓斥，又受連帶處分壓力過大，因而想不開。同袍發現陳女上吊，隨即將人緊急送往國軍台中總醫院搶救，但仍回天乏術。
報導指出，對於外傳說法，陸軍官員「不願表示意見」，強調案件已移送司法調查。至於陳女確切自戕原因，仍待進一步調查釐清。