白河警清山首出動空拍 山區可疑處所全都露

2018-09-05 13:03

〔記者王涵平／台南報導〕偏遠山區不法查緝困難，白河警分局安居專案進行清山，出動空拍機，空屋、工寮、廢棄廠房等可疑處所全都露，警方再實施全面清查。

東山區青葉橋附近鐵皮屋及白河分局所轄與嘉義縣水上分局轄區交界處八掌溪沿岸曾遭查獲製造，安非他命及K他命等毒品工廠2件。

偵查隊長紀堂源指出，分局轄區幅員遼闊，山區林立，空屋、工寮隱密，星羅棋布，崎嶇山路，易為不法之徒藏匿，從事汽機車解體、槍械製（改）造、藏匿，或種植大麻、製造安非他命及提煉原料製造毒品等不法勾當。

白河分局長斯儀仙指示運用優勢警力結合白河區守望相助隊等，共計動員66名警民力 ，規劃執行清山專案，分3組針對白河關子嶺及東山山區等偏遠地區、溪流沿岸，實施空屋、工寮、廢棄廠房等可疑處所。部分地區人車難以到達，白河警方運用「空拍機」全面清查，總計清查空屋、廢棄工廠（工寮）計41處。

斯儀仙指出，鑒於轄內白河、東山大部分為山區丘陵地形，形成天然隱密性掩護，導致位處偏僻山區、溪流沿岸之空屋、工寮、廢棄廠房等可疑處所，增加查緝之難度，易成為不法分子藏匿犯罪場所，緝毒、打詐、掃黑幫為當前的治安重點，將不定時持續規劃執行檢肅山區、溪流沿岸等各類不法活動，不法之徒切勿心存僥倖。

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