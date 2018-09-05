涉詐領助理費532萬 前立委李慶華這樣說...

前立委李慶華。（資料照）

2018-09-05 12:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領立法院補助的助理費532萬餘元，用以支付前妻贍養費及個人出國玩樂旅費，新北地檢署今依貪污治罪條例、偽造文書罪嫌起訴李，檢方開庭時，李辯稱，立委工作忙碌，助理聘用及薪資全權交由辦公室殷姓主任處理，全盤否認犯行。

全案源起與調查局台北市調處偵辦另案時，清查發現此事，報請新北地檢署偵辦，檢調於今年4月底先約談辦李慶華公室殷姓主任、助理及女密友，最後才找上李慶華、因其立委身分敏感，檢調約談行動相當低調。因其他證人證稱，李慶華的女密友全知情，檢調以證人身分約談她到案，但女密友供稱對此事毫不知情，也沒有擔任助理人頭，由於無證據證明女密友有掛名人頭助理，檢調因此排除女密友涉案可能性。

起訴指出，李慶華從2007年至2016年間，指示其國會辦公室殷姓主任、董姓及丁姓正職助理，以3人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，藉以向立法院申報公費助理補助費用。其中，殷姓主任的配偶自2012年1月至8月，虛偽申報助理薪資共計40萬5863元、董姓助理的配偶從2007至2010年間，申報助理薪資為165萬3753元；丁姓助理的配偶則是從2009至2016年間，申報326萬778元，3人以配偶虛偽申報共計532萬394元。

而殷姓主任及2名助理的配偶，明知實際未擔任國會助理工作，仍配合提供銀行帳戶供申報為助理，同涉犯使公務員登載不實罪嫌，檢方考量3人坦承犯行，且取回帳戶時，戶頭均已被清空，未從中獲取利益，均予以緩起訴處分，條件是3人得各上繳國庫3萬元。