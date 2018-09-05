中國人冒用台灣護照偷渡美國 人蛇集團21人起訴

李吉、姚文彬勾結中國人，組成跨國人蛇偷渡集團，涉嫌利誘民眾出借中華民國護照，讓他們用來安排年輕的中國民眾從墨西哥偷渡入境美國。護照示意圖。（資料照）

2018-09-05 12:26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市男子李吉、姚文彬等人涉嫌免費招待多位民眾到美國旅遊，讓他們留下線上申請美國ESTA免簽證入境許可的紀錄後，再將他們的護照送到墨西哥，安排中國民眾冒用護照偷渡入境美國，後經美國邊境通關檢查人員發現、由桃園地檢署追查，今天依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌起訴李吉等21人。

檢方調查，李吉（47歲）、姚文彬（43歲）勾結中國籍的王桂龍、黃永志等人，組成跨國人蛇偷渡集團，涉嫌於2017年4到7月間，以免費招待美國旅遊與交付2萬5000元到3萬元現金等代價，利誘25到35歲間的民眾出借中華民國護照，讓他們用來安排年輕的中國民眾從墨西哥偷渡入境美國。

台灣民眾為了到美國旅遊，會在線上申請美國ESTA免簽證入境許可，留下紀錄，檢方說，李吉等人取得有入境許可紀錄的護照後，由王桂龍等人負責依據護照上的照片容貌，尋找年紀相仿的中國籍民眾配對，再讓中國民眾依據護照的照片模樣打扮後，從墨西哥偷渡入境美國，至少成功了34次。

李吉等人還在國內以每個月9萬元高薪、旅遊機票住宿全免等條件，利誘民眾前往墨西哥，擔任載運中國民眾偷渡入境美國的車手，檢方說，李吉等21人因違反台灣地區與大陸地區人民關係條例「台灣地區人民私行運送大陸地區人民前往臺灣地區及大陸地區以外之國家」、護照條例「將護照交付他人以供他人冒名使用」等罪嫌被起訴，另有姚人慈等4人在逃，已發布通緝。