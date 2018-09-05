連鎖小吃店氣爆17傷 店家2人均起訴

2018-09-05 12:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市小港區禧城小吃店未設瓦斯防傾倒措施，因臨時工拿畚箕時，不慎將桶裝瓦斯踫倒，瓦斯外洩釀成氣爆，造成17人受傷，讓連鎖店顧姓負責人和祝姓女店家今被依公共危險罪起訴。

起訴書指出，顧男（48歲）是禧城小吃店連鎖店的負責人，他於去年1月5日向洪姓屋主租下店面，作為旗下嫩骨飯便當店的小港分店，同年2月27日開幕營業，交予祝女（47歲）經營，2人均為執行業務者，自當對氣爆事件負責任。

因顧、祝2人明知依公共危險物品及可燃性高氣壓氣體設置標準暨管理辦法，串接使用量120公斤以上，未滿300公斤瓦斯，要設置防止傾倒固定措施，並標示滅火器安全標誌。

但為圖該店廚房運作之便，竟拆除該處原有天然氣管線設備，改設為桶裝液化石油氣瓦斯，並將桶裝瓦斯放置於廚房內，未依規定設置防傾倒固定措施，以及標示滅火器安全標誌即營業，漠視員工、顧客及大樓住戶生命、身體及財產安全。

今年2月1日下午6時56分，店內阮姓臨時工在廚房工作拿取掃把時，不慎將桶裝瓦斯碰觸傾倒，造成管線脫落瓦斯外洩釀成氣爆，導致該屋燒燬，並造成店內員工及用餐客人等17人受傷，另有自小客車毀損，檢方偵結，認定2人觸及公共危險起訴。