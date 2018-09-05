視線死角釀禍 驗櫃員遭貨櫃車撞倒輾斃

2018-09-05 11:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名潘姓貨櫃車司機昨日上午8時許，驗櫃結束後，準備駛離現場，卻未注意車輛內側死角，撞倒吳姓驗櫃員後，車輛將他輾壓過去。吳男送醫搶救後，不治身亡。警方依業務過失致死罪，將潘姓司機移送法辦。

警方調查，61歲潘姓司機驗完櫃後，前方的驗櫃人員指示可以直行離開，未料他卻選擇轉彎行駛離開。潘男未注意吳男就站在車旁側邊，將他撞倒後，輾壓過去，廠區人員立刻通報119救人，並請警方到場處理。救護人員將65歲吳男送往醫院搶救之後無效，不治身亡。

潘男向警方表示，因視線死角未察，不慎撞倒驗櫃員後車輛又輾壓過去，直到其他廠區人員示意停車後才知闖了大禍。警訊後，依業務過失致死罪將肇事駕駛移請地檢署偵辦，相關責任由檢察官進一步調查釐清。

基隆市警察局第三分局交通組長李文雄表示，大型車因為視線死角多、車輛軸距長，轉彎時所形成的內（外）輪差容易讓駕駛產生誤判，亦是造成行車事故的常見態樣，因此最安全的駕駛方式，就是跟大型車保持安全間隔、距離，避免與之併行，才能減少意外事故發生。

第三分局於案發後，立即派員前往暖暖區、七堵區共17家砂石場、貨櫃場、客運停車場等大型車輛廠區，對業者、司機實施交通安全宣導，灌輸正確交安觀念，並建議業主應律定2人以上作業模式，相互提醒確認，確保人員安全，避免相同憾事再次發生。