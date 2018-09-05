八旬阿公騎車趴趴走迷路 迷航近百里誤上快速道路

2018-09-05 11:30

〔記者許國楨／台中報導〕住嘉義的82歲林姓阿公平常喜歡騎車四處兜風，日前騎車到台中訪友卻因突然失憶迷途還騎到快速道路上，一直騎到沒油索性牽車逆向走在快車道上，險象環生場景讓行經用路人都嚇了一大跳趕緊報警，警方趕往將阿公引導下快速道路並載回警所通知家屬前來，結束這場迷航驚魂記。

台中市第五分局北屯派出所當天凌晨接獲熱心民眾報案，表示一名老翁牽著機車逆向走在台74線快速道路上，因天色昏暗加上過往車輛的行車速度都不慢，一有不慎可能衍生意外危險，請警方協助。

警員林子權與黃勇智獲報立即趕往，果見已經82歲高齡的林姓阿公獨自牽著機車走在快速道路上立即上前關懷，阿公說，當天下午自嘉義住處騎車到台中訪友，回程時突然忘了回家的路，迷途才會騎到快速道路上，一直騎到沒油又找不到加油站只好下來用牽的。

警方基於安全考量先引導阿公並協助將機車推到台74線下的平面道路，再將阿公載返警所安置，經查詢年籍資料後，發現阿公已被通報失蹤協尋順利連繫上家人，阿公兒子隨後急急忙忙自嘉義趕到派出所，看到父親安穩的坐在所內，頓時放下心中大石表示，父親平常會騎機車出門逛逛，偶有失憶的情況，當天出門後就沒回家，家人心急如焚，四處找尋，幸好員警熱心協助，頻頻致謝。