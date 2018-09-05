跟嫩妻兩年沒做愛 戶口竟多個女嬰...

2018-09-05 10:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕23歲陳姓男子與20歲林姓嫩妻分居兩年卻未離婚，雙方成為「無性夫妻」，豈料今年6月陳男忽然接獲戶政事務所來電，指陳男有名女嬰剛出生須報戶口，聽得他一頭霧水，細查發現女嬰竟是林妻與「小王」偷情所生，頓時綠光罩頂，氣得報案；但警方以電話、傳喚通知書聯繫林妻，她卻不搭理，疑袒護小王，讓員警嘆「真的是不被愛的人，才是第三者」。

陳男告訴警方，因為與林妻感情不睦，早在2016年兩人就協議分居，已經許久沒發生性行為，但今年6月初卻接獲戶政機關電話，得知自己戶籍內居然多了一名女嬰，且須於6月中申報戶口，否則要開始罰款，讓他感到莫名其妙。

陳男說，他暗中展開調查，透過林妻的友人得知，林妻與他分居後卻與另一名男子墜入愛河，且不顧已婚身分與對方通姦，於今年4月產下一名女嬰，而自己完全不知情，氣得他到該婦產科診所調閱女嬰的出生證明，這才真相大白。

陳男告訴警方，他完全不認識小王，但對方察覺偷腥事件曝光，竟透過林妻的手機致電給他，希望他別提告，好好處理這件事情，可是林妻堅持不透露小王的身分，雙方聯繫只透過林妻的手機，讓他嚥不下這口氣，堅持提告。

警方指出，警方曾以電話聯繫林妻，但她都沒接，員警就算到戶籍地與居住地送達傳喚通知書，她也不搭理，全案依妨害家庭罪嫌函送，後續待檢方釐清。